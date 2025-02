Ilfattoquotidiano.it - Bersani a La7: “Meloni ponte tra Usa e Ue? Storia grottesca creata dai tg italiani”. E attacca il vice di Trump: “Dacci indietro la Statua della Libertà”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il discorso di J. D. Vance è stato allucinante. Più allucinante ancora è stato il commento, perché con quel discorso si ribaltano totalmente i valori dell’Occidente. È una roba incredibile. Una bella risposta a Vance io l’avrei data così: ‘Caro Vance, tieniti i tuoi fondamentalisti bigotti che hanno visto Dio, tieniti il Ku Klux Klan elache te l’abbiamo mandata noi, vecchia Europa‘”. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigicommenta il discusso discorso tenuto dalpresidente degli Usa, J. D. Vance, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove ha bacchettato l’Europa sull’immigrazione e sulla mancanzadi espressione.“Si capisce che per Vance gli illiberali non sono i neonazisti – continua– cioè quelli che minimizzano l’Olocausto, ma sono quelli che non accettano di fare un accordo politico con loro.