Ilveggente.it - Berrettini ha fatto la sua scelta: indietro non si torna

Leggi su Ilveggente.it

Matteomette tutti a tacere dopo le polemiche legate alla decisione che ha preso: ecco cosa ha detto il tennista romano in merito.Matteosapeva sin dal principio come sarebbe andata. Quanto rumore avrebbela sua decisione. Era preparato, dunque. E, soprattutto, non si èminimamente influenzare da quanti, appresa la notizia, hanno urlato allo scandalo e contestato la sua mossa. Era convintissimo di farla, del resto, perciò è un bene che non sia arretrato di un passo.hala suanon si(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl riferimento è ad una delle scelte più importanti che il tennista romano è stato chiamato a fare nell’ultimo periodo. Archiviata la collaborazione con Francisco Roig, durata una manciata di mesi appena, The hammer deve aver pensato che nel suo team ci fosse bisogno di una ventata di aria nuova.