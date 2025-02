Inter-news.it - Berenbruch, tra richieste in B e Under-23: quale futuro per il gioiello dell’Inter?

è il nuovo gioiellino della Primavera di Zanchetta. Il centrocampista ha già molti estimatori in Serie B. L’Inter in estate deciderà se cederlo in prestito o se aggregarlo in Prima Squadra, aspettando il via libera per poter iscrivere l’-23.LA SITUAZIONE – Thomasè una delle noti più lieve della stagione della Primavera nerazzurra. Il centrocampista classe 2005, sta facendo molto bene sotto la guida Zanchetta, mettendo su numeri importanti: 7 gol e 3 assist fin qui solo in campionato. La sua stagione non sta passando sottotraccia, né a Via della Liberazione, dove si segue attentamente il suo sviluppo, ma anche da parte di alcune società cadette. Stando a quanto riportato questa mattina, il Modena lo vuole per il prossimo anno – anche se non è l’unica squadra -, ma avrebbe già cercato di convincere l’Inter a mandarlo in prestito in Emilia in questo mercato di Gennaio: l’offerta è stata rifiutata dall’Inter, preferendo uno step di crescita del giovane calciatore più graduale, preferendo fargli terminare l’anno nelle giovanili, anche in ottica della squadra-23 che si vuole creare per il prossimo anno.