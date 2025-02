Liberoquotidiano.it - Benigni a Sanremo fa impazzire Scanzi: "Quando finge, stringe il cuore", travaso di bile

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'intervento di Robertoal Festival di- evidentemente troppo poco critico verso il governo - non è andato giù al giornalista del Fatto Quotidiano Andrea. «ilvedereche,di fare “satira”, non va volontariamente oltre un livello da Bagaglino democristiano» scrive, «È come se il guitto di un tempo si fosse sedato da solo. Forse per stanchezza, forse per quieto vivere, forse per un malessere esistenziale che gli ha tolto ogni slancio».