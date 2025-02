Anteprima24.it - Benevento, seduta pomeridiana in vista del Latina: tante opzioni per Pazienza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNotizie positive per misterche nelladi oggi pomeriggio all’Imbriani ha potuto contare praticamente su tutto il gruppo e per il match del Francioni di sabato contro ilavràanche la nuova disponibilità di Prisco e Oukhadda. La squadra “dopo l’attivazione a secco, ha svolto la prima parte dell’allenamento concentrandosi sulla fase di possesso, sulla costruzione alta e sullo sviluppo del gioco. La sessione si è conclusa con una partita su un campo ridotto”. Viaggia verso il completo recupero il difensore Biagio Meccariello che è reduce dall’intervento al menisco: per lui manca poco ad essere disponibile mentre aal centro della difesa ci sarà di nuovo Berra che è reduce da un turno di stop. Nardi ha proseguito il suo programma di lavoro personalizzato così come Ferrara, che deve smaltire un problema di natura muscolare.