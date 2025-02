Ilnapolista.it - Bellingham squalificato due giornate per il «F*ck you», la Federcalcio si schiera con l’arbitro

Judesalterà due match di Liga per il rosso diretto ricevuto contro l’Osasuna. Il centrocampista inglese aveva rivolto un «Fuck you» («Vaff****lo») alMunuera Montero.dueper il «you» alLa Commissione disciplinare dellaspagnola non ha ritenuto le prove video del Real abbastanza sufficienti da non dar credito ale scrive delle parole di:come una denigrazione, che farà perdere al giocatore del Real Madrid le partite di campionato contro Girona e Betis. Nella valutazione delle infrazioni relative alla disciplina sportiva, le decisioni delsu fatti relativi al gioco sono definitive e presunte vere, salvo errore materiale. Le accuse del Madrid, né le immagini fornite, né le prove degli esperti che le accompagnano ci permettono di raggiungere l’inequivocabile convinzione che il giocatore non abbia pronunciato la frase a lui attribuita dal Verbale, ma una diversa.