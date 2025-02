Quifinanza.it - Beko, lo stabilimento di Comunanza evita la chiusura: cosa prevede l’accordo

ha deciso di non chiudere lodi, cittadina delle Marche, che impiega 320 persone. La società aveva previsto il termine delle attività industriali nella fabbrica entro la fine del 2025 nel suo piano aziendale presentato a novembre, ma dopo lunghe trattative con il governo ha cambiato idea.Nelle Marche però aperta la questione di Fabriano, altrocon circa 300 dipendenti in bilico, e di Melano, dove potrebbero essere licenziate 68 persone. Esuberi importanti anche a Cassinetta, provincia di Varese, e nei reparti di ricerca e sviluppo. Destinata allainvece la fabbrica di Siena.Salvo lodiL’azienda produttrice di elettrodomestici turcaha deciso di non chiudere lodi. Lo ha annunciato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli dopo un incontro tra il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso e la famiglia Koç, proprietaria dell’azienda.