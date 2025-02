Ilrestodelcarlino.it - Beko, l’annuncio del ministro: “Comunanza è salva”. Il sindaco: ora certezze

Ascoli PIceno, 19 febbraio 2025 – Con qualche giorno di anticipo, rispetto al tavolo fissato per lunedì al ministero delle imprese e del Made in Italy, è arrivata la bella notizia per i lavoratoridi. Lo stabilimento di Villa Pera, infatti, è salvo e non chiuderà a fine anno, come invece era stato annunciato dalla multinazionale nel novembre scorso. A rivelarlo è direttamente ilAdolfo Urso, che durante la sua visita in Turchia ha incontrato proprio i vertici di, il gruppo turco che ha rilevato le attività in Italia di Whirlpool. Una novità, questa, che è stata accolta con soddisfazione dalcomunanzese Domenico Sacconi, che però chiede un ulteriore passo in avanti. "Siamo contenti che lapossa andare avanti, ma è fondamentale che si investa anche sul futuro – spiega il primo cittadino –.