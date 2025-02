Tvplay.it - Beffa Juve, un’altra Big italiana prende Kolo Muani: 60 milioni più bonus

Il francesecontinua a impressionare in serie A. Dopo gli ultimi rumors larischia davvero grosso.L’impatto di Randalcon la serie A è stato a dir poco stratosferico. Gol e assist praticamente in tutte le gare e questa sera lasi giocherà la qualificazione in Champions League contro il Psv Eindhoven per provare ad essere la secondadopo l’Inter a raggiungere gli Ottavi, dopo il crollo di Milan e Atalanta.Big: 60più(Lapresse) TvPlayAnche inInterè stato decisivo: prima ha sfiorato il gol in più occasioni, scheggiando anche la traversa e poi con una magia, una serie di dribbling ha dato l’assist per la rete di Conceicao, fondamentale per la vittoria del club. Laè in piena corsa Champions ma a fine anno deve fare i conti con una serie di problematiche non indifferenti, specialmente sul mercato.