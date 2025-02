Tvplay.it - Battuta la concorrenza, Ndoye arriva per 30 milioni

Nel Bologna di Italiano non mancano i possibili uomini mercato. Tra questi Danè nel mirino da tempo di alcuni top clubUna semifinale di Coppa Italia già raggiunta e una posizione stabile in zona europea con ambizioni da quarto posto, ci sarà anche il Bologna tra i protagonisti dell’ultima parte di stagione, quella decisiva per tutti i verdetti.laper 30– Tvplay.it (Foto Ansa)Dopo un inizio decisamente altalenante che ha compromesso il cammino in Champions League, il Bologna si è rimesso in carreggiata. Vincenzo Italiano è riuscito a dare un gioco e un’identità a una squadra che aveva perso due dei grandi protagonisti della scorsa annata (Zirkzee e Calafiori) ed era ancora priva del suo capitano, Lewis Ferguson, rientrato solo a ottobre dopo il grave infortunio al ginocchio.