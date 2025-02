Sport.quotidiano.net - Basket Serie C. Le brianzole perdono. Lissone cade a Opera

sempre più lontane dalle posizioni che contano nel campionato diC. Nessuna sembra in grado di recitare un ruolo da protagonista, inclusa la Galviche conferma anche ail suo costante “mal da trasferta“ perdendo 75-72 dopo essere stata anche pesantemente sotto al termine del terzo periodo (66-50). Weekend avaro per la pallacanestro locale. Perde anche ilSeregno che senza Pellizzoni e Longoni concede strada a una Osal Novate precipitata nella parte bassa della classifica dopo una infinitadi infortuni ma che al PalaSomaschini conferma di essere fase di crescita (seconda vittoria di fila, terza fuori casa). Osal sempre avanti (15-24 al 10’) e brava a reagire anche nel finale quando Seregno torna in scia (60-63). Nulla da fare per la Fortitudo Busnago nel fortino della Pallacanestro Milano.