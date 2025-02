Basket Qualificazioni Euro 2025 | scelti i 12 azzurri per Turchia-Italia di domani

Leggi su Sportface.it

Il percorso di qualificazione asta per volgere al termine;alball Gelisim Merkezi di Istanbul l’affronterà i padroni di casa della(ore 18.30ne, le 20.30 locali) nel penultimo match del gruppo B. Entrambe le nazionali hanno già ottenuto il pass per l’peo con una finestra di anticipo, ma scenderanno in campo anche e soprattutto per il primato nel raggruppamento e per il ranking FIBA, importante in vista del sorteggio dei gironi della prossima rassegna continentale. Non sarò però facile contro una formazione esperta e guidata da una vecchia volpe come Ergin Ataman, uno dei tecnici più iconici delmondiale e con treleghe in bacheca, e che vedrà in campo anche il naturalizzato Shane Larkin.Con una vittoria a Istanbul l’sarebbe automaticamente prima nel girone, grazie al +7 conquistato nell’andata a Pesaro (87-80).