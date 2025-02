Oasport.it - Basket: Italia in Turchia per il primato nel girone di qualificazione verso gli Europei 2025

Domani alle 18:30 l’andrà a giocarsi le proprie carte europee contro la. Il tema riguarda in buona misura la prima posizione nelB, che le due selezioni occupano con tre vittorie e una sconfitta. Si gioca al nuovoball Development Centre, che dallo scorso ottobre ha sostituito la demolita Abdi Ipecki Arena in tutto e per tutto, dato che si trova sullo stesso luogo.Una sfida, questa, che per decenni è stata sostanzialmente a senso unico, solo negli ultimi 20 anni ha trovato una sua forbice di equilibrio in virtù della crescita elevata delturco, sia nei club che, ovviamente, con la squadra nazionale. Quella di domani, però, sarà una sfida un po’ particolare. L’l’affronta senza una larga fetta dei big e con tanto gruppo di una certa gioventù, con Matteo Spagnolo, Gabriele Procida e Alessandro Pajola a ricoprire i ruoli principali come esperienza e Momo Diouf a far capire come la stagione in Eurolega lo ha portato ad avere margini di crescita elevatissimi.