Basket i risultati delle modenesi

Questi isquadrenelle minors. Serie C: seconda vittoria consecutiva per la Roadhouse Vignola (Torricelli R. 24, Cappelli 20), che fa valere il fattore campo battendo 78-68 Molinella. Capitan Torricelli segna 14 punti nei primi 15’, ma qualche disattenzione di troppo non permette la fuga ai padroni di casa, con Molinella che si trova addirittura a condurre alla pausa, grazie al “buzzer” di Bianchi (32-35). Nel secondo tempo Vignola rientra concentrata: Perez alza i giri del motore in retroguardia, Torricelli, Cappelli e Bussoli colpiscono, ed alla sirena finale è +10 giallo-nero. Divisione Regionale 1: ultima giornata della prima fase che fa registrare un’ennesima vittoria per Modena, ed un’ennesima sconfitta sia per PT Medolla che per Ottica Amidei Castelfranco.