Oasport.it - Basket, i dodici azzurri per Italia-Turchia. La prima di Niang, l’importanza della coppia Procida-Spagnolo. Attesa per Sarr

Con il biglietto per gli Europei già in tasca, l’si prepara a vivere le ultime due sfidefase di qualificazione. Il primo impegno sarà domani ad Istanbul contro lain una partita dal grande fascino ed un test decisamente importante per la squadra di Gianmarco Pozzecco, con il CT che ha scelto ufficialmente iche scenderanno in campo. Una Nazionale molto giovane, con qualche punto fermo sicuramente, ma anche con tanti giocatori che vogliono mettersi in mostra.Sarà una partita decisamente speciale per Saliou, fresco vincitoreCoppacon la sua Dolomiti Energia Trento. Una convocazione in azzurro che il giusto premio finora per una stagione sicuramente ampiamente positiva per l’ala di origine senegalese, che ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere offensivo e difensivoformazione di Paolo Galbiati.