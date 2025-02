Sport.quotidiano.net - Baseball, confermati vaglio e martina. L’Unipol si ritrova sabato al centro ’Calzolari’

Raduno ufficiale,, per. Il ritrovo è previsto alle 11, nelintitolato alla memoria del ’Professore’, al secolo Umberto Calzolari. Ilsi trova in via Bottonelli, a Casteldebole e, dopo l’alluvione di ottobre, è stato rimesso quasi interamente a posto, grazie all’aiuto di volontari e alle donazioni di tanti. Volontari e donatori cheFortitudo intende ringraziare. A guidare il gruppo, per ora composto solo da giocatori italiani, ci sarà Fabio Betto (nella foto). Fin qui la Fortitudo ha confermato Filippo Crepaldi, Filippo Agretti, Lorenzo Dobboletta, Alex Bassani, Samuele Gamberini, Maurizio Andretta e Alessandro, per il quale sarà il primo vero campionato dopo un lungo periodo di stop. Tra le conferme del, che dovrà poi annunciare anche i tre extracomunitari, quella di Juniorche tanto bene ha fatto nella passata stagione.