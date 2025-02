Base narcotraffico in centro migranti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.13 Operazione antidroga fra Italia, Spagna e Albania: 27 gli arrestati nei tre Paesi, per un'ordinanza eseguita dai carabinieri del Comando di Roma e -a Valona e a Barcellona- dall'Interpol. Lalogistica delin unSprar per richiedenti asilo e rifugiati, nella periferia Est di Roma. Lì la droga arrivava dall'Albania e poi veniva smistata in tutta Europa da corrieri che viaggiavano sui mezzi pubblici. Reclutatinigeriani con permesso provvisorio di soggiorno.