Zon.it - Baronissi, nuove aule per il Liceo “Margherita Hack”: pubblicato l’avviso per l’individuazione di un immobile

L’Amministrazione comunale di, in sinergia con la Provincia di Salerno, ha avviato un importante percorso per garantire agli studenti del” spazi adeguati e funzionali. È stata pubblicata una manifestazione di interesse finalizzata aldi unidoneo a ospitare le attività didattiche dell’istituto, rispondendo così alle esigenze di una scuola che negli ultimi anni ha visto un significativo aumento delle iscrizioni. La crescita della popolazione studentesca ha reso necessaria una soluzione concreta e strutturata per assicurare ambienti sicuri e confortevoli, adeguati a sostenere un’offerta formativa di qualità.L’Amministrazione comunale, da tempo impegnata su questo fronte, ha accolto con favore l’iniziativa della Provincia, riconoscendo la necessità di garantire il diritto allo studio in condizioni ottimali.