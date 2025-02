Barilla Signorelli | Da 50 anni Mulino Bianco nelle case delle persone

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “Questo cinquantesimoversario per noi è un traguardo bellissimo, molto importante ed anche emozionante, perché la marca in questi cinque decenni ha saputo ritagliarsi un ruolo nella quotidianità”. Così Laura, Marketing Director Equity di, in occasione del lanciocelebrazioni per il cinquantesimoversario di. Per .