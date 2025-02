Nerdpool.it - Bao Publishing presenta ATOMI di Claudia Petrazzi

è una divertente commedia horror con protagonisti lupi mannari, vampiri, streghe, fantasmi, zombie e., una ragazza che si sente difettosa e insicura, tutta da rifare! Per sistemare le cose si convince ad acquistare una pozione dell’azienda Doppel, che promette di risolvere tutti i problemi della gente, anche quelli esistenziali. Un provvidenziale difetto del prodotto mette peròdi fronte al suo doppio,ca, una versione “migliorata” e priva di tutte le caratteristiche che non sopporta di sé. Una rocambolesca avventura porterà le due a conoscersi meglio e i problemi disi risolveranno in maniera del tutto inaspettata!“Finalmente avrei avuto l’opportunità di essere altra da me.”BAOè orgogliosa di annunciare, il nuovo graphic novel dica).