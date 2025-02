Ilgiorno.it - Banda estorce denaro a due ragazzini. Tre denunciati, due sono minori

tre giovani, due dei quali minorenni, per estorsione aggravata, vittime due giovanissimi. I fatti risalgono al tardo pomeriggio di giovedì 13 febbraio quando a Varese due ragazzi hanno segnalato alla Polizia che una decina di giovani li avevano seguiti, poi a uno di loro era stato sottratto il telefono cellulare riconsegnato solo dopo aver estorto ad entrambi ildi cui erano in possesso. Le vittime avevano fornito una descrizione di due dei responsabili dell’estorsione. Immediate le ricerche da parte delle Volanti che hanno individuato il gruppo di ragazzi in fuga. Alla vista degli agenti la maggior parte di loro si è dispersa, ma gli agenti hanno fermato e identificato i due elementi descritti dalle vittime che poco dopo hanno riconosciuto un altro ragazzo coinvolto. I tre fermati, due dei quali minorenni,stati