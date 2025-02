Ilgiorno.it - Bancarotta e fuga. Buco di 600mila euro

Alle spalle, si era lasciato un negozio completamente svuotato e quasi 700miladi debiti. Con lo Stato e il Comune, con gli enti previdenziali, con la banca e persino con la sua dipendente. Era stata lei, con i suoi 1800di stipendio mai saldato, l’unica che aveva presentato al Tribunale di Como istanza di fallimento contro il suo ex datore di lavoro, Hanjian Zhao, cinese di 47 anni, titolare del negozio Linda parrucchiere di Camerlata, dichiarato fallito nel 2023. Ieri è stato condannato a 4 anni di reclusione per, ma in aula lui non c’era. Come ha spiegato il curatore fallimentare, l’uomo era sparito già il giorno successivo la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Como: all’interno del negozio, erano spariti tutti gli arredi, ad eccezione di una macchinetta per caffè e merendine.