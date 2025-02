Zon.it - Banca Campania Centro: siglato accordo quadro con Confidi PMI Campania per il sostegno alle imprese locali

, realtà del Gruppo BCC ICCREA e della Federazione Banche di ComunitàCalabria, ePMI, hanno sottoscritto unche definisce linee di indirizzo comuni per la concessione di finanziamenti in favore dei soci e clienti che ne facciano richiesta.L’iniziativa mira a supportare il tessuto imprenditoriale, facilitandone l’accesso al credito per effetto delle garanzie offerte dal. In un contesto economico caratterizzato da crescenti difficoltà di accesso ai finanziamenti, soprattutto per le piccolecon una limitata patrimonializzazione, la sinergia traPMIsi rivela di particolare rilevanza. L’, infatti, permetteràaziende di beneficiare di unfinanziario strutturato, garantendo loro maggiore stabilità e capacità di investimento.