Bambino nel vento, per non dimenticare

L’appuntamento è per il 28 febbraio alle ore 21 al Bper Forum, di via Aristotele, 33: Moxa odv (Modena per gli altri odv) in collaborazione con la rete Experience presenta uno spettacolo per ricordare, per nonciò che è stato il dolore, la sofferenza e l’ingiustizia. "Ilnel" è un viaggio emozionante e toccante che ci porta in un luogo oscuro della nostra storia, un luogo che non possiamo permetterci di. Attraverso le parole di Sami Modiano, uno dei pochissimi sopravvissuti ad Auschwitz, ci immergiamo in una testimonianza vivente che ci parla della resilienza dell’animo umano di fronte all’orrore. Le parole di Sami, cariche di emozione e saggezza, ci guideranno in questo percorso. Egli, attraverso il narratore interpretato da Giuseppe Sepe, ci racconterà le sue esperienze, le sue paure e la speranza che ha trovato anche nei momenti più bui.