Ilrestodelcarlino.it - Bagnacavallo, si ribalta autocisterna con di 25mila litri di vino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 19 febbraio 2025 – È rimasto illeso il camionista che nel tardo pomeriggio di martedì 18 febbraio a, mentre al volante di un’carica di circadistava percorrendo via Sinistra Canale Inferiore diretto verso la cittadina, per cause in corso di accertamento (pare nell’incrociare un altro camion) ha perso il controllo del mezzo pesante finendo prima sul ciglio erboso e quindi, a causa del cedimento della banchina stradale, finendo in un fossato ed arrestando la sua corsa su una fiancata. Il carico dinon è fuoriuscito dalla cisterna. L’autotrasportatore non ha per fortuna riportato conseguenze. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare la viabilità a senso unico alternato.