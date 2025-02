Oasport.it - Avviso per i lettori: cambio di programma per le partite di Berrettini e Nardi oggi a Doha

diall’ATP 500 di2025 per la giornata odierna riservata agli ottavi di finale del tabellone di singolare. Rispetto al primo ordine di gioco pubblicato ieri pomeriggio (e riportato da OA Sport), gli organizzatori hanno infatti scambiato in tarda serata i match degli italiani collocando la sfida tra Lucae Carlos Alcaraz come terzo incontro sul Centrale (non prima delle 15.30) e a seguire il confronto tra Matteoe Tallon Griekspoor.L’order of play aggiornato prevede dunque in apertura dialle 12.30 italiane la partita tra l’olandese Botic Van de Zandschulp e l’australiano Alex De Minaur seguita dalla contesa tra il russo Daniil Medvedev ed il belga Zizou Bergs. Terzo match di giornata (comunque non prima delle 15.30)-Alcaraz e successivamente-Griekspoor.