Avvisi ricette elettroniche | la procedura da seguire

TERMINE SCADUTO. Dal 15 febbraio l’invio delle notifiche via sms o mail disponibile solo per chi avrà attivato il servizio dal Fascicolo Sanitario, ma la richiesta può essere inoltrata in ogni momento anche dopo questa data.