Aveva oltre 8mila video pedopornografici, arrestato

Terni, 19 febbraio 2025 –circa 8.300con minorenni, anche in tenera età. Un uomo di 44 anni, residente nella provincia di Terni, è stato, ai domiciliari, e il materiale sequestrato dalla polizia di Stato di Perugia. La notizia è stata resa nota dalla Procura di Perugia con un comunicato e anticipata dal Corriere dell’Umbria. L'attività, sviluppata dal personale del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia, ha preso avvio grazie alla cooperazione internazionale svolta dal Servizio polizia postale che ha portato ad acquisire informazioni su alcuni indirizzi IP riconducibili a utenze internet presenti all'interno di canali virtuali utilizzati per lo scambio di materiale pedopornografico. La polizia ha quindi svolto una perquisizione nei confronti del 44enne.