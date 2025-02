Ilrestodelcarlino.it - Aveva mezzo chilo di cocaina fra garage e abitazioni, arrestato un 30enne

Reggio Emilia, 19 febbraio 2025 – È statocon oltredi droga chenascosto inedfra Reggio e Cavriago. In manette è finito undi origine moldava, con cittadinanza italiana, che ora dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, con diversi precedenti specifici, era tenuto d’occhio da tempo dalla squadra mobile della polizia di Stato. Sabato pomeriggio è scattato il blitz degli agenti nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla questura e coordinata dalla magistratura diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci. Durante le perquisizioni durate diverse ore, gli uomini in divisa hanno trovato e sequestrato più di 600 grammi di, di cui buona parte già suddivisa in dosi (ben 420 involucri pronti per essere messi in vendita da cui avrebbe potuto ricavare un profitto corrispondente a circa 36.