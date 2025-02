Ilgiorno.it - Aveva intestate settanta auto. Cinquantenne finisce a processo

Quasi, tuttealla stessa persona: Giuseppe Trifino, 52 anni di Fino Mornasco, che ora andrà aper falso ideologico in atto pubblico e per truffa ai danni dell’ente pubblico. Il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, alla chiusura delle indagini svolte dai carabinieri di Cantù, ha ritenuto “inesistente“ la sua attività di commercioche, in ogni caso, non avrebbe giustificato quelle intestazioni. Gli accertamenti erano scaturiti dalla rapina avvenuta il 7 ottobre 2022, quando una Citroen C4 con a bordo due uominiavvicinato una donna che stava facendo benzina in via Milano a Cantù, rapinandola. Le verifiche su quell’no subito portato a Trifino, risultato intestatario anche di decine di altri veicoli a partire dal 2017 - Mercedes, Jaguar, Audi e molte altre, tra cui tante utilitarie - e titolare di una attività di commercio diveicoli.