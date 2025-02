Puntomagazine.it - Avellino, Rapina al tabacchi: 31enne arrestato dai Carabinieri

Leggi su Puntomagazine.it

. Il, originario di Santo Stefano del Sole, sarebbe entrato a volto coperto e armato nella tabaccheria. Avrebbe portato via alcune centinaia di euro– Attimi di tensione questa mattina intorno alle 8:30, quando unoriginario di Santo Stefano del Sole, con il volto travisato e armato di pistola, ha fatto irruzione in una tabaccheria di via Amabile, riuscendo a sottrarre alcune centinaia di euro.Dopo essersi impossessato del denaro, iltore si è dato alla fuga, inseguito da alcuni cittadini. Nel tentativo di far desistere gli inseguitori, ha gettato parte del bottino lungo la strada. Quindi, raggiunta piazza Kennedy, è salito a bordo di un autobus.La tempestiva segnalazione al112 ha consentito a una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagniadidi intervenire rapidamente e bloccare il presuntotore che, all’esito dell’immediata perquisizione, è stato trovato in possesso della pistola giocattolo (replica di un’arma vera e priva di tappo rosso) e di parte del denaro sottratto.