Movieplayer.it - Avatar: The Last Airbender, annunciato il romanzo spin-off City of Echoes con Jin come protagonista

Leggi su Movieplayer.it

Il tanto atteso-off di: The, intitolatoLegends:of, ha finalmente una data di uscita. Dopo il successo globale di: The, è statol'arrivo di un-off intitolatoLegends:of, che avràil personaggio di Jin. La serie animata, trasmessa dal 2005 al 2008 su Nickelodeon, ha conquistato un vasto pubblico, ricevendo numerosi consensi sia dalla critica che dai fan di tutto il mondo. Il libro, scritto dalla best-seller Judy I. Lin, autrice della duologia Book of Tea, arriverà nelle librerie il 22 luglio 2025. Il-off di: TheJudy I. Lin hala notizia tramite il suo sito ufficiale, .