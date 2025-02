Ilfattoquotidiano.it - Autonomia differenziata, l’Emilia-Romagna cambia idea e ritira la proposta di Bonaccini: “Binario morto”

Il nuovo presidente Pd Michele de Pascale, intervenendo in Assemblea legislativa, ha ufficialmente archiviato la proposta che fece il predecessore Stefano Bonaccini durante il suo primo mandato. Una proposta che, mentre i dem e le opposizioni si mobilitavano contro la stessa riforma fatta dal governo Meloni, aveva provocato imbarazzi a sinistra. Ecco che allora, la nuova giunta corre ai ripari. "Ormai l'autonomia differenziata viaggia su un binario morto, un rigoroso e serio piano B deve essere un tavolo per la riforma del Titolo V", ha detto de Pascale. L'occasione è stato il dibattito sulla materia in Assemblea legislativa, nella stessa Aula in cui mesi fa, al termine di una seduta a oltranza che di fatto chiuse l'epoca di Bonaccini alla guida della Regione, si approvò la richiesta di referendum abrogativo della riforma Calderoli.