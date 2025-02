Abruzzo24ore.tv - Automobilista perde la vita in tragico incidente stradale a L'Aquila

L'- Un uomo di 45 anni è deceduto in unavvenuto nella notte tra il 18 e il 19 febbraio 2025 a L'. Il sinistro è avvenuto lungo la Strada Statale 17, all'altezza del bivio per Lucoli, quando il veicolo dell'uomo è uscito di strada e si è ribaltato. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori, per l'non c'è stato nulla da fare. Le autorità stanno indagando sulle cause dell', valutando possibili fattori come l'alta velocità o un malore improvviso. Questo episodio si aggiunge a una serie di incidenti stradali verificatisi recentemente nella zona. Lo scorso 20 novembre 2024, una donna di 67 anni ha perso lain uno scontro frontale nel quartiere Bellavista di L'. Inoltre, il 23 gennaio 2025, due autovetture si sono scontrate frontalmente sulla Strada Statale 17, nei pressi del bivio per la salita di Collemaggio, causando il ferimento di tre persone.