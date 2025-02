Lanazione.it - Auto nel dirupo, muore a 70 anni . Un residente tenta di salvarlo ma rimane ustionato alle mani

Leggi su Lanazione.it

AVIGLIANO UMBRO (Terni) Tragedia della strada, l’ennesima in Umbria, intorno10 di ieri lungo la provinciale 39 nella frazione di Sismano. Massimo Torsani, settantenne, è morto dopo che la Fiat Panda della quale era alla guida è finita fuori strada, in unsul margine della carreggiata. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, anche quella che l’incidente sia avvenuto per un malore del conducente. Saranno controllate le telecamere della zona, per cercare di dare una spiegazione tecnica di quanto accaduto, sfociato nella disgrazia. Particolarmente cruenta la dinamica della tragedia, che si è consumata lungo una strada deserta al momento dell’incidente e di solito non particolarmente trafficata. La vettura ha preso fuoco all’impatto; a notare il fumo è stato unche si è precipitato sul posto e hato di soccorrere il conducente.