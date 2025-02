Ilrestodelcarlino.it - Auto contro pullman di studenti: una morta e sette feriti, anche una donna incinta

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Un’guidata da una35 anni si è scontrata con undi linea oggi, attorno alle 13.30, sulla via Copparo, tra Boara e Corlo, nel Ferrarese. Laè deceduta mentre le 50 persone a bordo del mezzo di trasporto, fra cui molti pendolari e alcuni, sono rimaste leggermente contuse. Il bus è finito nel fosso, terminando la sua corsa su un fianco. In pochi minuti sul posto sono arrivate diverse ambulanze, l’elicottero da Bologna, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Dopo poco si sono precipitatii genitori dei ragazzi a bordo del bus per sincerarsi delle loro condizioni. Nello schianto, le cui dinamiche sono in corso di accertamento, sono rimaste ferite leggermentepersone, tra cui una. Secondo un prima ricostruzione laalla guida dell’utilitaria aveva perso illlo e stava per andare nel fosso: nella manovra messa in atto per evitare di uscire di strada, avrebbe sterzato nel senso opposto finendo nell’altra carreggiata.