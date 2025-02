Ilgiorno.it - Autisti disposti a trasferte. Impiegati per uffici gare

Autista mezzi pesanti, 1 posto. Requisiti: possesso patente C e CQC oppure patente E ed ADR, esperienza consolidata nella guida di autocarri; ottima capacità di relazionarsi con la clientela, disponibilità a; Mansioni: consegne settimanali di materiale anti-infortunistico e tecnico presso portfolio clienti per aziende del settore commercio; Contratto: determinato 12 mesi scopo indeterminato; Sede di lavoro: Turbigo (Milano); Candidature: www.afolmet.it/offertedilavoro, codice 89973 Impiegato amministrativo, 1 posto. Requisiti: esperienza in ruoli amministrativi, ottime capacità organizzative, buona padronanza del pacchetto Office; Mansioni: inserimentoe contratti; Contratto: tempo derminato; Sede di lavoro: Morazzone (Varese); Candidature: Inviare Cv a presel.cpivarese@provincia.