Aurelio De Laurentiis rinviato a giudizio | andrà a processo per falso in bilancio

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio aperDe, presidente del Napoli, nell’ambito di un’inchiesta perinrelativa agli esercizi 2019, 2020 e 2021. La richiesta riguarda anche la società partenopea e Andrea Chiavelli, braccio destro del patron. I magistrati Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano contestano presunte plusvalenze fittizie legate agli acquisti di Kostas Manolas e Victor Osimhen.Il caso ManolasNell’estate del 2019, il difensore greco si trasferì dalla Roma al Napoli per 36 milioni di euro, in un’operazione che coinvolse anche Amadou Diawara, passato in giallorosso. L’affare ha sollevato dubbi su possibili irregolarità contabili. Due anni e mezzo dopo, Manolas è stato ceduto all’Olympiacos per soli 3 milioni, generando una minusvalenza di 33 milioni di euro.