Aurelio De Laurentiis falso in bilancio per gli acquisti di Osimhen e Manolas | chiesto processo Il Napoli rischia la penalizzazione

Leggi su Open.online

È l’estate 2020 e Victor, promettente attaccante nigeriano in forze al Lille, si trasferisce alper una cifra di poco inferiore agli 80 milioni di euro. In quattro stagioni in maglia azzurra, capocannoniere nell’anno dello storico terzo scudetto dei partenopei, sigla 76 gol e 17 assist in 133 presenze. Ora, a distanza di cinque anni dal trasferimento, per il presidente delDeè stato riil rinvio a giudizio con l’accusa diin. Sotto la lente della procura di Roma c’è proprio l’acquisto della punta oltre che del difensore greco Kostas, arrivato dalla Roma un anno prima per la cifra di 36 milioni di euro. L’inchiesta, se la procura federale della Figc decidesse di intervenire, potrebbe avere conseguenze anche sul piano sportivo (sanzione economica o) per la capolista della Serie A.