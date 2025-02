Ilmessaggero.it - Aurelio De Laurentiis a «processo per falso in bilancio»: la richiesta della Procura per i casi Manolas e Osimhen

Leggi su Ilmessaggero.it

Ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli,De, in cui si procede per il reato diinin relazione alle annate 2019, 2020 e 2021..