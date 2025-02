Quotidiano.net - Aumento del 4% delle coltivazioni di coca in Bolivia nel 2023, segnala Unodc

Ledi foglie diinsono aumentate del 4%, passando da 29.900 ettari nel 2022 a 31.000 ettari nel: lo riferisce l'UfficioNazioni Unite per il controllo della droga e della criminalità () nel 'Rapporto di monitoraggiocolture di', realizzato con il finanziamento dell'Ue. Sono state individuatedi foglie diin sei23 aree protette del Paese, con un"del 34% a livello nazionale, corrispondente a 583 ettari" in quei parchi nazionali, ha affermato la rappresentante dell'in, Mónica Mendoza. Secondo quest'ultima, l'anno scorso le autoritàne "hanno concentrato buona parte dei loro sforzi nello sradicamento" della pianta in queste aree e l'impatto di queste azioni si rifletterà nel rapporto di monitoraggio del 2024 che sarà presentato a breve.