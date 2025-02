Genovatoday.it - Audiovisivo: dal 28 al 30 marzo la seconda edizione dei Portofino days

Leggi su Genovatoday.it

Dal 28 al 302025 torna ladi– International Fiction Festival, un festival per rafforzare la Liguria come "terra da fiction".Ci saranno proiezioni, masterclass e incontri dedicati ai professionisti del settore per consolidare il ruolo della Liguria nel.