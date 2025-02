Biccy.it - Attriti tra Tony Effe e Achille Lauro: “Eravamo nemici, ora no”

sono stati tra i big più chiacchierati del Festival di Sanremo 2025, non solo per i gossip che li hanno riguardati, ma anche per il loro piazzamento in classifica e per il caso della collana e dell’autotune del rapper romano. Non tutti sanno però che i due colleghi – che adesso sono amici – in passato non si sopportavano. Traci sono stati deglie a rivelarlo è stato uno dei due a Le Iene.tra, daad amici.Nicolò De Devitiis ha passato l’intera settimana di Sanremo in compagnia di(ormai è sempre insieme a qualcuno) e nelle riprese di venerdì è apparso anche. Il rapper è andato a trovatein hotel e ai microfoni di De Devitiis ha rivelato: “Che rapporto abbiamo io e lui? Exe adesso invece siamo diventati amici.