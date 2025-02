Internews24.com - Attacco Inter, il dato allarmante sulle alternative alla ThuLa: per Correa, Taremi e Arnautovic il tempo è già finito?

Leggi su Internews24.com

di Redazione, il: perilè già? La scelta del clubLa Gazzetta dello Sport pone l’attenzione sui numeri decisamente preoccupanti dal punto di vista realizzativo di, i quali con ogni probabilità andranno via nel prossimo calciomercatoin estate.– «Dietro la, il deserto. Che il recupero di Thuram sia centrale per l’lo sottolinea anche il rendimento scarso sotto ogni punto di vista degli altri tre attaccanti nella rosa di Inzaghi.: per i tre, in questo campionato, un solo gol a testa, per l’iraniano siamo ancora a quota zero reti su azione in A. Troppo poco per una squadra che punta a vincere lo scudetto e ad arrivare in fondo anche in Champions: ecco perché il prossimo anno si cambierà.