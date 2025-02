Quotidiano.net - Attaccò Bergoglio sul Medio Oriente, il rabbino Di Segni:: "Auguri di guarigione"

La malattia di papa Francesco, se non le azzera, accorcia le distanze fra i cattolici e i fratelli maggiori di fede ebraica. Sullo sfondo delle tensioni degli ultimi mesi, dettate dalla guerra in, che hanno vistoaccusato di alimentare l’antisemitismo per via del suo interrogarsi sulla sussistenza di un atto di genocidio nella Striscia di Gaza per mano di Tel Aviv – l’affondo è stato delEliezer Simcha Weisz, membro del Gran rabbinato d’Israele –, adesso arriva la notizia di una prova di disgelo. "Preoccupato per le notizie sulla salute di Papa Francesco formulodi pronta e completa": è il messaggio trasmesso dalcapo di Roma, Riccardo Di(foto), a papa Francesco. Proprio di recente l’autorità rabbinica in Italia aveva attaccato duramente il Pontefice per la sua denuncia della tragedia dei palestinesi.