Oasport.it - ATP Rio de Janeiro 2025, buona la prima per Zverev. Muller elimina Fonseca, Darderi al secondo turno

Leggi su Oasport.it

Si sono completati i match di primonel torneo ATP 500 di Rio dee non sono mancati i colpi di scena. Alexanderbagna il suo esordio sulla terra rossa brasiliana con una vittoria sul cinese Bu Yunchaokete in due combattuti set e dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 7-6 6-4. Il tedesco si è trovato anche sotto di un break nel primo set, con il cinese ha servito per lafrazione nel decimo game, riuscendo poi a rimontare.affronterà ora alil kazako Alexander Shevchenko.Clamorosazione di Joao, che crolla subito al primonel torneo di casa. Dopo aver conquistato il titolo a Buenos Aires, il giovane brasiliano è probabilmente arrivato scarico a Rio de, perdendo all’esordio contro il francese Alexandre, che realizza sicuramente la sorpresa di giornata.