Atp Doha, Berrettini picchia più forte di Griekspoor e vola ai quarti in tre set

Matteo Berrettin i si qualifica per idi finale al Qatar Exxon Mobil Open , il torneo dipromosso quest’anno ad ATP 500, in programma sul duro. Il tennista romano, numero 35 del mondo, dopo aver battuto all’esordio il serbo Novak Djokovic, ha superato al secondo turno (ottavi) l’olandese Tallon, n.51 Atp, con il punteggio di 7-6(4) 6-7(6) 6-4, maturato in 2 ore e 28 minuti.