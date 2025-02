Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, ultimi dieci turni da retrocessione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Archiviato l’amaro pareggio contro il Fossombrone, l’si è ritrovato ieri al ‘Don Mauro Bartolini’ per iniziare a preparare la delicata sfida di domenica al Riano Athletic Center contro il Roma City. I laziali reduci da due ottimi pareggi conquistati prima in casa contro la capolista Sambenedettese e poi a L’Aquila contro la seconda forza del campionato, sono in lotta in zona playout. Insomma, ci vorrà il migliorper contrastare il rinnovato entusiasmo dei romani.che in realtà non sta attraversando certo il suo miglior periodo di forma. Anzi. La squadra gioca, produce anche delle buone opportunità, ma ha perso brillantezza e soprattutto solidità difensiva, visto che tra le prime nove in classifica è quella che ha subito il maggior numero di gol, 30, a fronte delle sole 28 realizzate: una in più della Vigor Senigallia e tre in più dell’Ancona attualmente quinta.