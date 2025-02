Oasport.it - Atletica: Iapichino, Dosso, Fabbri e Diaz i big ai Campionati Italiani Indoor. Furlani e Jacobs assenti

Nel fine settimana del 22-23 febbraio andranno in scena idi: sarà il PalaCasali di Ancona a ospitare gli Assoluti, che lanciano la volata in vista dei grandi appuntamenti dell’inverno, ovvero gli Europei(6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali(21-23 marzo a Nanchino). Sono stati comunicati gli iscritti alla rassegna tricolore ed è emersa la presenza di diversi big, a caccia di una prestazione di rilievo lungo il cammino che porta agli eventi internazionali del prossimo mese.Zaynabsarà la stella dei 60 metri dopo aver corso il secondo tempo mondiale dell’anno (7.05 a Torun) fermandosi a tre centesimi dal suo record italiano. Leonardodetiene la world lead di getto del peso con i 21.95 metri di Lievin e fronteggerà nuovamente Zane Weir dopo le doppiette ottenute a Lievin e in Polonia.