Atletica | a Nehvizdy altra doppietta di Fabbri e Weir nel peso

È ancora una volta un dominio italiano nel getto delgrazie a Leonardoe Zane. I due azzurri, protagonisti indiscussi delle ultime gare internazionali, hanno infatti conquistato il primo e il secondo posto anche al meeting di, in Repubblica Ceca, tappa Silver del World Indoor Tour. Questo successo rappresenta la terzaconsecutiva in meno di una settimana, esattamente come accaduto a in Francia a Liévin giovedì scorso e in Polonia a Torun domenica, ed è l’ennesima conferma della supremazia dell’Italia nel.Memorial Van Damme 2024 – Wanda Diamond league final day 2 BRUSSEL, BELGIUM – SEPTEMBER 14 :Leonardo ( Shot Put) pictured during the Allianz Memorial Van Damme Wanda Diamond league Final day 2. In the King Baudouin Stadium. on September 14, 2024 in Brussel, Belgium, 14 09 2024 Brussel Belgium PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGvgxL’andamento della gara diLa performance dei due pesisti azzurri è una chiara dimostrazione della loro preparazione e della loro determinazione, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali di grande prestigio: gli Europei indoor di Apeldoorn e i Mondiali indoor di Nanchino.